Chennai

Chennai: Gold price rises by Rs 400, silver remains unchanged on May 7, 2026

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative Image
Representative ImageDaily Thanthi
Updated on

CHENNAI: Gold rate increased in the city on Thursday May 7 by Rs 400 per sovereign (8 grams).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram, after an increase of Rs 50.

On May 6 evening, gold closed at Rs 1,12,800 per sovereign and Rs 14,100 per gram.

Silver prices remain unchanged

Silver prices remained unchanged to sell for Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg) on May 7. On May 6, silver was sold at Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg).

Gold rate today vs same day last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,600 per sovereign (Rs 9,075 per gram) on May 7, 2025, to Rs 1,13,200 per sovereign (Rs 14,150 per gram) on May 7, 2026, marking an increase of Rs 40,600 or about 55.92%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

May 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

May 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,560 | 1 gram - Rs 13,820

May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

May 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,360 | 1 gram - Rs 13,920

Silver price over the last five days:

May 6, 2026: 1 gram - Rs 275

May 5, 2026: 1 gram - Rs 265

May 4, 2026: 1 gram - Rs 270

May 2, 2026: 1 gram - Rs 270

May 1, 2026: 1 gram - Rs 265

Gold Price Chennai
gold
Silver Price Chennai
silver

Related Stories

No stories found.
X

DT Next
www.dtnext.in