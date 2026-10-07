Chennai

Chennai gold price rises by Rs 400 on October 7, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 400 per sovereign on Wednesday (October 7).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram, after an increase of Rs 50 per gram.

Earlier, on October 6, the yellow metal was priced at Rs 1,09,280 per sovereign and Rs 13,660 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 7.

On October 6, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 89,600 per sovereign (Rs 11,200 per gram) on October 7, 2025, to Rs 1,09,680 per sovereign (Rs 13,710 per gram) on October 7, 2026, marking an increase of Rs 20,080 per sovereign or about 22.41% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660

October 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - Rs 13,675

October 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - 13,675

October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775

October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680

Silver price over the last five days:

Octtober 6, 2026: 1 gram - Rs 245

October 5, 2026: 1 gram - Rs 245

October 3, 2026: 1 gram - Rs 245

October 2, 2026: 1 gram - Rs 245

October 1, 2026: 1 gram - Rs 240

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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