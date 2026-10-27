Chennai

Chennai gold price rises by Rs 400 on October 27, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 400 per sovereign on Tuesday (October 27).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,080 per sovereign and Rs 13,135 per gram, after an increase of Rs 50 per gram.

Earlier, on October 26, the yellow metal was priced at Rs 1,04,680 per sovereign and Rs 13,085 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 220 per gram (Rs 2,20,000 per kg) on October 27.

On October 26, silver was priced at Rs 220 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 91,600 per sovereign (Rs 11,450 per gram) on October 27, 2025, to Rs 1,04,680 per sovereign (Rs 13,085 per gram) on October 27, 2026, marking an increase of Rs 13,080 per sovereign or about 14.27% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,68 | 1 gram - Rs 13,085

October 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,560 | 1 gram - Rs 13,070

October 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,480 | 1 gram - Rs 13,060

October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235

October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390

Silver price over the last five days:

October 26, 2026: 1 gram - Rs 220

October 24, 2026: 1 gram - Rs 220

October 23, 2026: 1 gram - Rs 225

October 22, 2026: 1 gram - Rs 225

October 21, 2026: 1 gram - Rs 230

gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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