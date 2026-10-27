Chennai gold price rises by Rs 400 on October 27, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 400 per sovereign on Tuesday (October 27).
The yellow metal is now priced at Rs 1,05,080 per sovereign and Rs 13,135 per gram, after an increase of Rs 50 per gram.
Earlier, on October 26, the yellow metal was priced at Rs 1,04,680 per sovereign and Rs 13,085 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 220 per gram (Rs 2,20,000 per kg) on October 27.
On October 26, silver was priced at Rs 220 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 91,600 per sovereign (Rs 11,450 per gram) on October 27, 2025, to Rs 1,04,680 per sovereign (Rs 13,085 per gram) on October 27, 2026, marking an increase of Rs 13,080 per sovereign or about 14.27% per cent.
October 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,68 | 1 gram - Rs 13,085
October 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,560 | 1 gram - Rs 13,070
October 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,480 | 1 gram - Rs 13,060
October 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,880 | 1 gram - Rs 13,235
October 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,120 | 1 gram - Rs 13,390
October 26, 2026: 1 gram - Rs 220
October 24, 2026: 1 gram - Rs 220
October 23, 2026: 1 gram - Rs 225
October 22, 2026: 1 gram - Rs 225
October 21, 2026: 1 gram - Rs 230