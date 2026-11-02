Chennai

Chennai gold price rises by Rs 360 on November 2, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 360 per sovereign on Monday (November 2).

The yellow metal is now priced at Rs 1,02,200 per sovereign and Rs 12,775 per gram, after an increase of Rs 45 per gram.

Earlier, on October 31, the yellow metal was priced at Rs 1,01,840 per sovereign and Rs 12,730 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 2.

On October 31, silver was priced at Rs 200 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,480 per sovereign (Rs 11,310 per gram) on Novemeber 1, 2025, to Rs 1,02,200 per sovereign (Rs 12,775 per gram) on November 2, 2026, marking an increase of Rs 11,720 per sovereign or about 12.95% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730

October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040

October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135

Silver price over the last five days:

October 31, 2026: 1 gram - Rs 200

October 30, 2026: 1 gram - Rs 210

October 29, 2026: 1 gram - Rs 215

October 28, 2026: 1 gram - Rs 215

October 27, 2026: 1 gram - Rs 220

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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