Chennai gold price rises by Rs 360 on November 2, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 360 per sovereign on Monday (November 2).
The yellow metal is now priced at Rs 1,02,200 per sovereign and Rs 12,775 per gram, after an increase of Rs 45 per gram.
Earlier, on October 31, the yellow metal was priced at Rs 1,01,840 per sovereign and Rs 12,730 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 2.
On October 31, silver was priced at Rs 200 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,480 per sovereign (Rs 11,310 per gram) on Novemeber 1, 2025, to Rs 1,02,200 per sovereign (Rs 12,775 per gram) on November 2, 2026, marking an increase of Rs 11,720 per sovereign or about 12.95% per cent.
October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730
October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040
October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,080 | 1 gram - Rs 13,135
October 31, 2026: 1 gram - Rs 200
October 30, 2026: 1 gram - Rs 210
October 29, 2026: 1 gram - Rs 215
October 28, 2026: 1 gram - Rs 215
October 27, 2026: 1 gram - Rs 220