Chennai

Chennai gold price rises by Rs 280 on October 19, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 280 per sovereign on Monday (October 19).

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,560 per sovereign and Rs 13,570 per gram, an increase of Rs 35 per gram.

Earlier, on October 17, the yellow metal was priced at Rs 1,08,280 per sovereign and Rs 13,535 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 19.

On October 17, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 59,750 per sovereign (Rs 11,950 per gram) on October 18, 2025, to Rs 1,08,560 per sovereign (Rs 13,570 per gram) on October 19, 2026, marking an increase of Rs 48,810 per sovereign or about 81.69%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535

October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590

October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685

Silver price over the last five days:

October 17, 2026: 1 gram - Rs 240

October 16, 2026: 1 gram - Rs 240

October 15, 2026: 1 gram - Rs 240

October 14, 2026: 1 gram - Rs 245

October 13, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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