Chennai gold price rises by Rs 280 on October 19, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,560 per sovereign and Rs 13,570 per gram, an increase of Rs 35 per gram.
Earlier, on October 17, the yellow metal was priced at Rs 1,08,280 per sovereign and Rs 13,535 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 19.
On October 17, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 59,750 per sovereign (Rs 11,950 per gram) on October 18, 2025, to Rs 1,08,560 per sovereign (Rs 13,570 per gram) on October 19, 2026, marking an increase of Rs 48,810 per sovereign or about 81.69%.
October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535
October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590
October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685
October 17, 2026: 1 gram - Rs 240
October 16, 2026: 1 gram - Rs 240
October 15, 2026: 1 gram - Rs 240
October 14, 2026: 1 gram - Rs 245
October 13, 2026: 1 gram - Rs 245