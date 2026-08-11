Chennai gold price rises by Rs 2,400 on August 11, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 2,400 per sovereign on Tuesday (August 11).
The yellow metal is now priced at Rs 1,14,000 per sovereign and Rs 14,250 per gram, after an increase of Rs 300 per gram.
Earlier on August 10, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram.
Silver prices also increased by Rs 10 per gram and are now selling for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 11.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,000 per sovereign (Rs 9,375 per gram) on August 11, 2025, to Rs 1,14,000 per sovereign (Rs 14,250 per gram) on August 11, 2026, marking an increase of Rs 39,000 or about 52%.
August 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
August 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,720 | 1 gram - Rs 13,965
August 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,000 | 1 gram - Rs 13,750
August 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260
August 10, 2026: 1 gram - Rs 250
August 8, 2026: 1 gram - Rs 250
August 7, 2026: 1 gram - Rs 250
August 6, 2026: 1 gram - Rs 250
August 5, 2026: 1 gram - Rs 240