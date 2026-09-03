Chennai

Chennai gold price rises by Rs 2,320 on September 3, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 2,320 per sovereign on Thursday (September 3).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,920 per sovereign and Rs 14,240 per gram, after an increase of Rs 290 per gram.

Earlier, on September 2, the yellow metal was priced at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram.

Silver prices increase

Meanwhile, silver prices increased by Rs 5, selling for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on September 3.

On September 2, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. The price of 22-carat gold has increased from Rs 9,805 per gram on September 3, 2025, to Rs 14,240 per gram on September 3, 2026, marking an increase of Rs 4,435 per gram or about 45.23%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950

September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385

August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370

August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505

August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650

Silver price over the last five days:

September 2, 2026: 1 gram - Rs 255

September 1, 2026: 1 gram - Rs 255

August 31, 2026: 1 gram - Rs 260

August 29, 2026: 1 gram - Rs 260

August 28, 2026: 1 gram - Rs 265

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