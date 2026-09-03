Chennai gold price rises by Rs 2,320 on September 3, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 2,320 per sovereign on Thursday (September 3).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,920 per sovereign and Rs 14,240 per gram, after an increase of Rs 290 per gram.
Earlier, on September 2, the yellow metal was priced at Rs 1,11,600 per sovereign and Rs 13,950 per gram.
Meanwhile, silver prices increased by Rs 5, selling for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on September 3.
On September 2, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. The price of 22-carat gold has increased from Rs 9,805 per gram on September 3, 2025, to Rs 14,240 per gram on September 3, 2026, marking an increase of Rs 4,435 per gram or about 45.23%.
September 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,600 | 1 gram - Rs 13,950
September 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,15,080 | 1 gram - Rs 14,385
August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370
August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505
August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650
September 2, 2026: 1 gram - Rs 255
September 1, 2026: 1 gram - Rs 255
August 31, 2026: 1 gram - Rs 260
August 29, 2026: 1 gram - Rs 260
August 28, 2026: 1 gram - Rs 265