Chennai

Chennai gold price rises by Rs 2,280 on November 5, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 2,280 per sovereign on Thursday (November 5).

The yellow metal is now priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram, after an increase of Rs 285 per gram.

On Wednesday afternoon, November 4, gold was priced at Rs 1,04,800 per sovereign and Rs 13,100 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on November 5.

On November 4 afternoon, silver was also priced at Rs 210 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 5, 2025, gold was priced at Rs 89,440 per sovereign (Rs 11,180 per gram). At today's rate (November 5, 2026) of Rs 1,07,080 per sovereign (Rs 13,385 per gram), the price has increased by Rs 17,640 per sovereign, or around 19.72 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100

November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800

November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775

October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730

October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040

Silver price over the last five days:

November 4, 2026: 1 gram - Rs 210

November 3, 2026: 1 gram - Rs 200

November 2, 2026: 1 gram - Rs 200

October 31, 2026: 1 gram - Rs 200

October 30, 2026: 1 gram - Rs 210

gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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