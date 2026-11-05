Chennai gold price rises by Rs 2,280 on November 5, 2026; check today's gold, silver rate

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on November 5.

On November 4 afternoon, silver was also priced at Rs 210 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 5, 2025, gold was priced at Rs 89,440 per sovereign (Rs 11,180 per gram). At today's rate (November 5, 2026) of Rs 1,07,080 per sovereign (Rs 13,385 per gram), the price has increased by Rs 17,640 per sovereign, or around 19.72 per cent.