Chennai gold price rises by Rs 2,280 on November 5, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 2,280 per sovereign on Thursday (November 5).
The yellow metal is now priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram, after an increase of Rs 285 per gram.
On Wednesday afternoon, November 4, gold was priced at Rs 1,04,800 per sovereign and Rs 13,100 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on November 5.
On November 4 afternoon, silver was also priced at Rs 210 per gram.
Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 5, 2025, gold was priced at Rs 89,440 per sovereign (Rs 11,180 per gram). At today's rate (November 5, 2026) of Rs 1,07,080 per sovereign (Rs 13,385 per gram), the price has increased by Rs 17,640 per sovereign, or around 19.72 per cent.
November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100
November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800
November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775
October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730
October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040
November 4, 2026: 1 gram - Rs 210
November 3, 2026: 1 gram - Rs 200
November 2, 2026: 1 gram - Rs 200
October 31, 2026: 1 gram - Rs 200
October 30, 2026: 1 gram - Rs 210