Chennai gold price rises by Rs 2,160 on August 6, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,000 per sovereign and Rs 13,750 per gram, after an increase of Rs 270 per gram.
Earlier on August 5, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,880 per sovereign and Rs 13,260 per gram.
Meanwhile, silver prices also increased by Rs 10 to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 6.
On August 5, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 75,040 per sovereign (Rs 9,380 per gram) on August 6, 2025, to Rs Rs 1,10,000 per sovereign (Rs 13,750 per gram) on August 6, 2026, marking an increase of Rs 34,960 or about 46.58%.
August 5 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260
August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200
August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250
August 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,760 | 1 gram - Rs 13,220
July 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
August 5, 2026: 1 gram - Rs 240
August 4, 2026: 1 gram - Rs 235
August 3, 2026: 1 gram - Rs 235
August 1, 2026: 1 gram - Rs 235
July 31, 2026: 1 gram - Rs 235