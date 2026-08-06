Chennai

Chennai gold price rises by Rs 2,160 on August 6, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir
A salesman arranges a necklace at a jewellery shopPTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 2,160 per sovereign on Thursday (August 6).

The yellow metal is now priced at Rs 1,10,000 per sovereign and Rs 13,750 per gram, after an increase of Rs 270 per gram.

Earlier on August 5, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,06,880 per sovereign and Rs 13,260 per gram.

Silver prices increases

Meanwhile, silver prices also increased by Rs 10 to sell for Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on August 6.

On August 5, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 75,040 per sovereign (Rs 9,380 per gram) on August 6, 2025, to Rs Rs 1,10,000 per sovereign (Rs 13,750 per gram) on August 6, 2026, marking an increase of Rs 34,960 or about 46.58%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 5 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,880 | 1 gram - Rs 13,260

August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200

August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250

August 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,760 | 1 gram - Rs 13,220

July 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

Silver price over the last five days:

August 5, 2026: 1 gram - Rs 240

August 4, 2026: 1 gram - Rs 235

August 3, 2026: 1 gram - Rs 235

August 1, 2026: 1 gram - Rs 235

July 31, 2026: 1 gram - Rs 235

silver price
gold price
Gold price and silver price in Chennai
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