Chennai gold price rises by Rs 200 on November 3, 2026; check today's gold, silver rate

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 3, 2025, gold was priced at Rs 90,800 per sovereign (Rs 11,350 per gram). At today's rate of Rs 1,02,400 per sovereign (Rs 12,800 per gram), the price has increased by Rs 11,600 per sovereign, or around 12.78 per cent.