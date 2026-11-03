Chennai gold price rises by Rs 200 on November 3, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 200 per sovereign on Tuesday (November 3).
The yellow metal is now priced at Rs 1,02,400 per sovereign and Rs 12,800 per gram, after an increase of Rs 25 per gram.
On Monday, November 2, gold was priced at Rs 1,02,200 per sovereign and Rs 12,775 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 3.
On November 2, silver was also priced at Rs 200 per gram.
Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 3, 2025, gold was priced at Rs 90,800 per sovereign (Rs 11,350 per gram). At today's rate of Rs 1,02,400 per sovereign (Rs 12,800 per gram), the price has increased by Rs 11,600 per sovereign, or around 12.78 per cent.
November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775
October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730
October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040
October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195
November 2, 2026: 1 gram - Rs 200
October 31, 2026: 1 gram - Rs 200
October 30, 2026: 1 gram - Rs 210
October 29, 2026: 1 gram - Rs 215
October 28, 2026: 1 gram - Rs 215