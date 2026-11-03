Chennai

Chennai gold price rises by Rs 200 on November 3, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 200 per sovereign on Tuesday (November 3).

The yellow metal is now priced at Rs 1,02,400 per sovereign and Rs 12,800 per gram, after an increase of Rs 25 per gram.

On Monday, November 2, gold was priced at Rs 1,02,200 per sovereign and Rs 12,775 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 3.

On November 2, silver was also priced at Rs 200 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 3, 2025, gold was priced at Rs 90,800 per sovereign (Rs 11,350 per gram). At today's rate of Rs 1,02,400 per sovereign (Rs 12,800 per gram), the price has increased by Rs 11,600 per sovereign, or around 12.78 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775

October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730

October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040

October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

October 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

Silver price over the last five days:

November 2, 2026: 1 gram - Rs 200

October 31, 2026: 1 gram - Rs 200

October 30, 2026: 1 gram - Rs 210

October 29, 2026: 1 gram - Rs 215

October 28, 2026: 1 gram - Rs 215

Gold price today
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Gold and Silver price in Chennai
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