Chennai

Chennai gold price rises by Rs 1600 on August 20, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 1600 per sovereign on Thursday (August 20).

The yellow metal is now priced at Rs 1,16,800 per sovereign and Rs 14,600 per gram, after an increase of Rs 200 per gram.

Earlier on August 19, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,13,640 per sovereign and Rs 14,205 per gram.

Silver prices increases

Meanwhile, silver prices also increased by Rs 10, to sell for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 20.

On August 19, silver was sold at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 73,440 per sovereign (Rs 9,180 per gram) on August 20, 2025, to Rs 1,16,800 per sovereign (Rs 14,600 per gram) on August 20, 2026, marking an increase of Rs 43,360 or about 59.04%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,640 | 1 gram - Rs 14,205

August 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,320 | 1 gram - Rs 14,290

August 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

August 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220

August 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

Silver price over the last five days:

August 19, 2026: 1 gram - Rs 250

August 18, 2026: 1 gram - Rs 255

August 17, 2026: 1 gram - Rs 255

August 15, 2026: 1 gram - Rs 255

August 14, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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