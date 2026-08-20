Chennai gold price rises by Rs 1600 on August 20, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 1600 per sovereign on Thursday (August 20).
The yellow metal is now priced at Rs 1,16,800 per sovereign and Rs 14,600 per gram, after an increase of Rs 200 per gram.
Earlier on August 19, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,13,640 per sovereign and Rs 14,205 per gram.
Meanwhile, silver prices also increased by Rs 10, to sell for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 20.
On August 19, silver was sold at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 73,440 per sovereign (Rs 9,180 per gram) on August 20, 2025, to Rs 1,16,800 per sovereign (Rs 14,600 per gram) on August 20, 2026, marking an increase of Rs 43,360 or about 59.04%.
August 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,640 | 1 gram - Rs 14,205
August 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,320 | 1 gram - Rs 14,290
August 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
August 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,760 | 1 gram - Rs 14,220
August 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040
August 19, 2026: 1 gram - Rs 250
August 18, 2026: 1 gram - Rs 255
August 17, 2026: 1 gram - Rs 255
August 15, 2026: 1 gram - Rs 255
August 14, 2026: 1 gram - Rs 255