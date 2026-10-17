Chennai gold price rises by Rs 160 on October 17, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,280 per sovereign and Rs 13,535 per gram, an increase of Rs 20 per gram.
Earlier, on October 16 the yellow metal was priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 17.
On October 16, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, 2025, to Rs 1,08,280 per sovereign (Rs 13,535 per gram) on October 17, 2026, marking an increase of Rs 10,680 per sovereign or about 10.94%.
October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590
October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685
October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720
October 16, 2026: 1 gram - Rs 240
October 15, 2026: 1 gram - Rs 240
October 14, 2026: 1 gram - Rs 245
October 13, 2026: 1 gram - Rs 245
October 12, 2026: 1 gram - Rs 245