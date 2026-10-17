Chennai

Chennai gold price rises by Rs 160 on October 17, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 160 per sovereign on Saturday (October 17).

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,280 per sovereign and Rs 13,535 per gram, an increase of Rs 20 per gram.

Earlier, on October 16 the yellow metal was priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 17.

On October 16, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, 2025, to Rs 1,08,280 per sovereign (Rs 13,535 per gram) on October 17, 2026, marking an increase of Rs 10,680 per sovereign or about 10.94%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590

October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685

October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720

Silver price over the last five days:

October 16, 2026: 1 gram - Rs 240

October 15, 2026: 1 gram - Rs 240

October 14, 2026: 1 gram - Rs 245

October 13, 2026: 1 gram - Rs 245

October 12, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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