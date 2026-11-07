Chennai

Chennai gold price rises by Rs 160 on November 7, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
Updated on

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 160 per sovereign on Saturday (November 7).

The yellow metal is now priced at Rs 1,05,280 per sovereign and Rs 13,160 per gram, after an increase of Rs 20 per gram.

Earlier, on November 6, the yellow metal was priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram.

Silver price increases

Meanwhile, silver prices has increased at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on November 7.

On November 6, silver was priced at Rs 210 per gram

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,160 per sovereign (Rs 11,270 per gram) on November 7, 2025, to Rs 1,05,280 per sovereign (Rs 13,160 per gram) on November 7, 2026, marking an increase of Rs 15,120 per sovereign or about 16.77% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385

November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385

November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100

November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800

November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775

Silver price over the last five days:

November 6, 2026: 1 gram - Rs 210

November 5, 2026: 1 gram - Rs 210

November 4, 2026: 1 gram - Rs 210

November 3, 2026: 1 gram - Rs 200

November 2, 2026: 1 gram - Rs 200

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
X