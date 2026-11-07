Chennai gold price rises by Rs 160 on November 7, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 160 per sovereign on Saturday (November 7).
The yellow metal is now priced at Rs 1,05,280 per sovereign and Rs 13,160 per gram, after an increase of Rs 20 per gram.
Earlier, on November 6, the yellow metal was priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram.
Meanwhile, silver prices has increased at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on November 7.
On November 6, silver was priced at Rs 210 per gram
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,160 per sovereign (Rs 11,270 per gram) on November 7, 2025, to Rs 1,05,280 per sovereign (Rs 13,160 per gram) on November 7, 2026, marking an increase of Rs 15,120 per sovereign or about 16.77% per cent.
November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385
November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385
November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100
November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800
November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775
November 6, 2026: 1 gram - Rs 210
November 5, 2026: 1 gram - Rs 210
November 4, 2026: 1 gram - Rs 210
November 3, 2026: 1 gram - Rs 200
November 2, 2026: 1 gram - Rs 200