Chennai gold price rises by Rs 1,280 on August 5, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 1,280 per sovereign on Wednesday (August 5).
The yellow metal is now priced at Rs 1,06,880 per sovereign and Rs 13,260 per gram, after an increase of Rs 160 per gram.
Earlier on August 4, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,05,600 per sovereign and Rs 13,200 per gram.
Meanwhile, silver prices also increased by Rs 5 to sell for Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on August 5.
On August 4, silver was priced at Rs 235 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 74,960 per sovereign (Rs 9,370 per gram) on August 5, 2025, to Rs Rs 1,06,880 per sovereign (Rs 13,360 per gram) on August 5, 2026, marking an increase of Rs 31,920 or about 42.58%.
August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200
August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250
August 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,760 | 1 gram - Rs 13,220
July 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
July 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,840 | 1 gram - Rs 13,230
August 4, 2026: 1 gram - Rs 235
August 3, 2026: 1 gram - Rs 235
August 1, 2026: 1 gram - Rs 235
July 31, 2026: 1 gram - Rs 235
July 30, 2026: 1 gram - Rs 235