Chennai

Chennai gold price rises by Rs 1,280 on August 5, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 1,280 per sovereign on Wednesday (August 5).

The yellow metal is now priced at Rs 1,06,880 per sovereign and Rs 13,260 per gram, after an increase of Rs 160 per gram.

Earlier on August 4, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,05,600 per sovereign and Rs 13,200 per gram.

Silver prices increases

Meanwhile, silver prices also increased by Rs 5 to sell for Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on August 5.

On August 4, silver was priced at Rs 235 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 74,960 per sovereign (Rs 9,370 per gram) on August 5, 2025, to Rs Rs 1,06,880 per sovereign (Rs 13,360 per gram) on August 5, 2026, marking an increase of Rs 31,920 or about 42.58%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,600 | 1 gram - Rs 13,200

August 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,000 | 1 gram - Rs 13,250

August 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,760 | 1 gram - Rs 13,220

July 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

July 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,840 | 1 gram - Rs 13,230

Silver price over the last five days:

August 4, 2026: 1 gram - Rs 235

August 3, 2026: 1 gram - Rs 235

August 1, 2026: 1 gram - Rs 235

July 31, 2026: 1 gram - Rs 235

July 30, 2026: 1 gram - Rs 235

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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