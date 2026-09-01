Chennai gold price rises by Rs 120 on September 1, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 120 per sovereign on Tuesday (September 1).
The yellow metal is now priced at Rs 1,15,080 per sovereign and Rs 14,385 per gram, after an increase of Rs 15 per gram.
Earlier, on August 31, the yellow metal was priced at Rs 1,14,960 per sovereign and Rs 14,370 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 255 per gram at (Rs 2,55,000 per kg) on September 1.
On August 31, silver was priced at Rs 260 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, 2025, to Rs 1,15,080 per sovereign (Rs 14,385 per gram) on September 1, 2026, marking an increase of Rs 37,440 per sovereign or about 48.22 per cent.
August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370
August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505
August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650
August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725
August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 31, 2026: 1 gram - Rs 260
August 29, 2026: 1 gram - Rs 260
August 28, 2026: 1 gram - Rs 265
August 27, 2026: 1 gram - Rs 265
August 26, 2026: 1 gram - Rs 265