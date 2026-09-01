Chennai

Chennai gold price rises by Rs 120 on September 1, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 120 per sovereign on Tuesday (September 1).

The yellow metal is now priced at Rs 1,15,080 per sovereign and Rs 14,385 per gram, after an increase of Rs 15 per gram.

Earlier, on August 31, the yellow metal was priced at Rs 1,14,960 per sovereign and Rs 14,370 per gram.

Silver price decreased

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 255 per gram at (Rs 2,55,000 per kg) on September 1.

On August 31, silver was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, 2025, to Rs 1,15,080 per sovereign (Rs 14,385 per gram) on September 1, 2026, marking an increase of Rs 37,440 per sovereign or about 48.22 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,960 | 1 gram - Rs 14,370

August 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,16,040 | 1 gram - Rs 14,505

August 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,200 | 1 gram - Rs 14,650

August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725

August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010

Silver price over the last five days:

August 31, 2026: 1 gram - Rs 260

August 29, 2026: 1 gram - Rs 260

August 28, 2026: 1 gram - Rs 265

August 27, 2026: 1 gram - Rs 265

August 26, 2026: 1 gram - Rs 265

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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