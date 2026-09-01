Chennai gold price rises by Rs 120 on September 1, 2026; check today's gold, silver rate

Silver price decreased

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 255 per gram at (Rs 2,55,000 per kg) on September 1.

On August 31, silver was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, 2025, to Rs 1,15,080 per sovereign (Rs 14,385 per gram) on September 1, 2026, marking an increase of Rs 37,440 per sovereign or about 48.22 per cent.