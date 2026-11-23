CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 1,080 per sovereign on Monday (November 23), ending its 16-day declining trend after falling steadily from its November 5 peak.
The yellow metal is now priced at Rs 92,800 per sovereign and Rs 11,600 per gram, after an increase of Rs 135 per gram.
Earlier, on November 21, gold was priced at Rs 91,720 per sovereign and Rs 11,465 per gram.
At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.
Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 41,600 per sovereign or Rs 5,200 per gram, marking a decline of around 31%.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 175 per gram (Rs 1,75,000 per kg) on November 23.
On November 21, silver was also priced at Rs 175 per gram.
Gold prices have remained close to their year-ago levels. From Rs 93,040 per sovereign (Rs 11,630 per gram) on November 23, 2025, the rate has decreased to Rs 92,800 per sovereign (Rs 11,600 per gram) on November 23, 2026.
The year-on-year difference stands at Rs 240 per sovereign or Rs 30 per gram, marking a decline of around 0.26%.
November 21, 2026: 1 sovereign - Rs 91,720 | 1 gram - Rs 11,465
November 20, 2026: 1 sovereign - Rs 92,080 | 1 gram - Rs 11,510
November 19, 2026: 1 sovereign - Rs 95,840 | 1 gram - Rs 11,980
November 18, 2026: 1 sovereign - Rs 97,720 | 1 gram - Rs 12,215
November 17, 2026: 1 sovereign - Rs 99,760 | 1 gram - Rs 12,470
November 21, 2026: 1 gram - Rs 175
November 20, 2026: 1 gram - Rs 175
November 19, 2026: 1 gram - Rs 180
November 18, 2026: 1 gram - Rs 185
November 17, 2026: 1 gram - Rs 190