At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.

Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 41,600 per sovereign or Rs 5,200 per gram, marking a decline of around 31%.