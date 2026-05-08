Chennai gold price remains unchanged, silver price increases on May 8, 2026

CHENNAI: After an increase of Rs 400 per sovereign (8 grams) on May 7, gold remains unchanged on May 8.
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram, with no change.
Silver prices increases by Rs 5 to sell for Rs 280 per gram (Rs 2,80,000 per kg) on May 8. On May 7, silver was sold at Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg).
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 73,040 per sovereign (Rs 9,130 per gram) on May 8, 2025, to Rs 1,13,200 per sovereign (Rs 14,150 per gram) on May 8, 2026, marking an increase of Rs 40,160 or about 54.9%.
May 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150
May 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100
May 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,560 | 1 gram - Rs 13,820
May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 7, 2026: 1 gram - Rs 275
May 6, 2026: 1 gram - Rs 275
May 5, 2026: 1 gram - Rs 265
May 4, 2026: 1 gram - Rs 270
May 2, 2026: 1 gram - Rs 270