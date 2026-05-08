Chennai

Chennai gold price remains unchanged, silver price increases on May 8, 2026

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Representative Image
Representative ImagePTI
Updated on

CHENNAI: After an increase of Rs 400 per sovereign (8 grams) on May 7, gold remains unchanged on May 8.

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram, with no change.

On May 7, gold closed at Rs 1,13,200 per sovereign and Rs 14,150 per gram.

Silver prices increases

Silver prices increases by Rs 5 to sell for Rs 280 per gram (Rs 2,80,000 per kg) on May 8. On May 7, silver was sold at Rs 275 per gram (Rs 2,75,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 73,040 per sovereign (Rs 9,130 per gram) on May 8, 2025, to Rs 1,13,200 per sovereign (Rs 14,150 per gram) on May 8, 2026, marking an increase of Rs 40,160 or about 54.9%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

May 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,200 | 1 gram - Rs 14,150

May 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,800 | 1 gram - Rs 14,100

May 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,560 | 1 gram - Rs 13,820

May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

Silver price over the last five days:

May 7, 2026: 1 gram - Rs 275

May 6, 2026: 1 gram - Rs 275

May 5, 2026: 1 gram - Rs 265

May 4, 2026: 1 gram - Rs 270

May 2, 2026: 1 gram - Rs 270

Gold price today
Silver price today
Gold and silver prices in Chennai

Related Stories

No stories found.
X

DT Next
www.dtnext.in