Chennai gold price remains unchanged, silver price increases on May 18, 2026

CHENNAI: After a fall of Rs 120 per sovereign (8 grams) on May 16, gold remains unchanged on May 18.
The yellow metal now costs Rs 1,18,000 per sovereign and Rs 14,750 per gram.
Silver prices increased by Rs 10 to sell for Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on May 18. On May 16, silver was sold at Rs 290 per gram (Rs 2,90,000 per kg).
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 69,760 per sovereign (Rs 8,720 per gram) on May 17, 2025, to Rs 1,18,000 per sovereign (Rs 14,750 per gram) on May 18, 2026, marking an increase of Rs 48,240 or about 69.15%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
May 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,000 | 1 gram - Rs 14,750
May 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,120 | 1 gram - Rs 14,765
May 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,400 | 1 gram - Rs 15,050
May 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 15,000
May 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,640 | 1 gram - Rs 14,330
Silver price over the last five days:
May 16, 2026: 1 gram - Rs 290
May 15, 2026: 1 gram - Rs 305
May 14, 2026: 1 gram - Rs 305
May 13, 2026: 1 gram - Rs 320
May 12, 2026: 1 gram - Rs 300