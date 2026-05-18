Chennai

Chennai gold price remains unchanged, silver price increases on May 18, 2026

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold representative image
Gold representative image PTI
Updated on

CHENNAI: After a fall of Rs 120 per sovereign (8 grams) on May 16, gold remains unchanged on May 18.

The yellow metal now costs Rs 1,18,000 per sovereign and Rs 14,750 per gram.

On May 16, gold closed at Rs 1,18,000 per sovereign and Rs 14,750 per gram.

Silver prices increased

Silver prices increased by Rs 10 to sell for Rs 300 per gram (Rs 3,00,000 per kg) on May 18. On May 16, silver was sold at Rs 290 per gram (Rs 2,90,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 69,760 per sovereign (Rs 8,720 per gram) on May 17, 2025, to Rs 1,18,000 per sovereign (Rs 14,750 per gram) on May 18, 2026, marking an increase of Rs 48,240 or about 69.15%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

May 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,000 | 1 gram - Rs 14,750

May 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,18,120 | 1 gram - Rs 14,765

May 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,400 | 1 gram - Rs 15,050

May 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 15,000

May 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,640 | 1 gram - Rs 14,330

Silver price over the last five days:

May 16, 2026: 1 gram - Rs 290

May 15, 2026: 1 gram - Rs 305

May 14, 2026: 1 gram - Rs 305

May 13, 2026: 1 gram - Rs 320

May 12, 2026: 1 gram - Rs 300

Gold price today
Silver price today
gold price in Chennai
Silver price in Chennai
gold and silver price today

Related Stories

No stories found.
X

DT Next
www.dtnext.in