Chennai

Chennai gold price remains the same on October 16, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices remains unchanged in the city on Friday (October 16).

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram

Earlier, on October 15 the yellow metal is now priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 16.

On October 15, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 95,200 per sovereign (Rs 11,900 per gram) on October 16, 2025, to Rs 1,08,120 per sovereign (Rs 13,515 per gram) on October 16, 2026, marking an increase of Rs 12,920 per sovereign or about 13.57%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590

October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685

October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720

October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880

Silver price over the last five days:

October 15, 2026: 1 gram - Rs 240

October 14, 2026: 1 gram - Rs 245

October 13, 2026: 1 gram - Rs 245

October 12, 2026: 1 gram - Rs 245

October 10, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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