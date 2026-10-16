Chennai gold price remains the same on October 16, 2026; check today's gold, silver rates

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram
Earlier, on October 15 the yellow metal is now priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 16.
On October 15, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 95,200 per sovereign (Rs 11,900 per gram) on October 16, 2025, to Rs 1,08,120 per sovereign (Rs 13,515 per gram) on October 16, 2026, marking an increase of Rs 12,920 per sovereign or about 13.57%.
October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590
October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685
October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720
October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880
October 15, 2026: 1 gram - Rs 240
October 14, 2026: 1 gram - Rs 245
October 13, 2026: 1 gram - Rs 245
October 12, 2026: 1 gram - Rs 245
October 10, 2026: 1 gram - Rs 245