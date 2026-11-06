Chennai gold price remains stable on November 6, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city remained unchanged on Friday (November 6).
The yellow metal is currently priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram.
On Thursday, November 5, gold was priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram.
Meanwhile, silver prices also remains stable at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on November 6.
On November 5, silver was also priced at Rs 210 per gram.
Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 6, 2025, gold was priced at Rs 90,560 per sovereign (Rs 11,320 per gram). At today's rate (November 6, 2026) of Rs 1,07,080 per sovereign (Rs 13,385 per gram), the price has increased by Rs 16,520 per sovereign, or around 18.24 per cent.
November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385
November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100
November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800
November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775
October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730
November 5, 2026: 1 gram - Rs 210
November 4, 2026: 1 gram - Rs 210
November 3, 2026: 1 gram - Rs 200
November 2, 2026: 1 gram - Rs 200
October 31, 2026: 1 gram - Rs 200