Chennai

Chennai gold price remains stable on November 6, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold bangles
Image of gold bangles used for representative purpose PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city remained unchanged on Friday (November 6).

The yellow metal is currently priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram.

On Thursday, November 5, gold was priced at Rs 1,07,080 per sovereign and Rs 13,385 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remains stable at Rs 210 per gram (Rs 2,10,000 per kg) on November 6.

On November 5, silver was also priced at Rs 210 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 6, 2025, gold was priced at Rs 90,560 per sovereign (Rs 11,320 per gram). At today's rate (November 6, 2026) of Rs 1,07,080 per sovereign (Rs 13,385 per gram), the price has increased by Rs 16,520 per sovereign, or around 18.24 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385

November 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,800 | 1 gram - Rs 13,100

November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800

November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775

October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730

Silver price over the last five days:

November 5, 2026: 1 gram - Rs 210

November 4, 2026: 1 gram - Rs 210

November 3, 2026: 1 gram - Rs 200

November 2, 2026: 1 gram - Rs 200

October 31, 2026: 1 gram - Rs 200

Gold prices in Chennai
Silver price in Chennai
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