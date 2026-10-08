Chennai gold price remain unchanged on October 8, 2026; check today's gold, silver rates

CHENNAI: Gold prices in the city remains unchanged on Thursday (October 8).
The yellow metal is now priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram.
Earlier, on October 7, the yellow metal was priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 8.
On October 7, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,400 per sovereign (Rs 11,300 per gram) on October 8, 2025, to Rs 1,09,680 per sovereign (Rs 13,710 per gram) on October 8, 2026, marking an increase of Rs 20,080 per sovereign or about 22.33% per cent.
October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660
October 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - Rs 13,675
October 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - 13,675
October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775
Octtober 7, 2026: 1 gram - Rs 245
Octtober 6, 2026: 1 gram - Rs 245
October 5, 2026: 1 gram - Rs 245
October 3, 2026: 1 gram - Rs 245
October 2, 2026: 1 gram - Rs 245