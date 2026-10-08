Chennai

Chennai gold price remain unchanged on October 8, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold
GoldPTI
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CHENNAI: Gold prices in the city remains unchanged on Thursday (October 8).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram.

Earlier, on October 7, the yellow metal was priced at Rs 1,09,680 per sovereign and Rs 13,710 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 8.

On October 7, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 90,400 per sovereign (Rs 11,300 per gram) on October 8, 2025, to Rs 1,09,680 per sovereign (Rs 13,710 per gram) on October 8, 2026, marking an increase of Rs 20,080 per sovereign or about 22.33% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

October 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,280 | 1 gram - Rs 13,660

October 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - Rs 13,675

October 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,400 | 1 gram - 13,675

October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775

Silver price over the last five days:

Octtober 7, 2026: 1 gram - Rs 245

Octtober 6, 2026: 1 gram - Rs 245

October 5, 2026: 1 gram - Rs 245

October 3, 2026: 1 gram - Rs 245

October 2, 2026: 1 gram - Rs 245

gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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