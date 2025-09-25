Chennai gold price records Rs 720 dip, sovereign costs Rs 84,080 on September 25, 2025
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Two days after gold touched an all-time high of Rs 85,120, it dropped by Rs 720 on September 25 (Thursday).
On September 24 (Wednesday), gold price had decreased by Rs 320, selling for Rs 84,800, a day after it had decreased by Rs 720.
While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
Gold has climbed steadily through 2025. From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.
In September alone, gold recorded a massive spike. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, prices increased to Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,500 per gram) on September 23, a rise of Rs 7,480 per sovereign and Rs 935 per gram.
However, on September 24, the price eased slightly to Rs 84,800 per sovereign. On September 25 (Today) it has decreased to Rs 84,080 per sovereign.
On the other hand, the price of silver has remained stable and is sold for Rs 150/gram today.
Gold price (22-carat) over the last five days:
September 24, 2025 - 1 sovereign: Rs 84,800, 1 gram: Rs 10,600
September 23, 2025 - 1 sovereign: Rs 85,120, 1 gram: Rs 10,640
September 22, 2025 - 1 sovereign: Rs 83,440, 1 gram: Rs 10,430
September 20, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,320, 1 gram: Rs 10,290
September 19, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,840, 1 gram: Rs 10,230
Silver price over the last five days:
September 24, 2025 - 1 gram: Rs 150
September 23, 2025 - 1 gram: Rs 150
September 22, 2025 - 1 gram: Rs 148
September 20, 2025 - 1 gram: Rs 145
September 19, 2025 - 1 gram: Rs 143