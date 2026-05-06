Chennai gold price plunges by Rs 1,840, silver costs Rs 270 per gram on May 6, 2026

CHENNAI: Gold rate plunged in the city on Wednesday (May 6) by Rs 1,840 per sovereign (8 grams).
The yellow metal is now priced at Rs 1,12,400 per sovereign and Rs 14,050 per gram, after a decrease of Rs 230.
On May 5, gold cost Rs 1,10,560 per sovereign and 13,820 per gram.
Silver prices increase
Silver prices increased by Rs 5 to sell for Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on May 6. On May 5, silver was sold at Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg).
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,200 per sovereign (Rs 9,025 per gram) on May 6, 2025, to Rs 1,12,400 per sovereign (Rs 14,050 per gram) on May 6, 2026, marking an increase of Rs 40,200 or about 55.678%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
May 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,560 | 1 gram - Rs 13,820
May 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
May 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,360 | 1 gram - Rs 13,920
April 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
Silver price over the last five days:
May 5, 2026: 1 gram - Rs 265
May 4, 2026: 1 gram - Rs 270
May 2, 2026: 1 gram - Rs 270
May 1, 2026: 1 gram - Rs 265
April 30, 2026: 1 gram - Rs 270