Chennai: Gold price plunge on May 1; check how much it costs

CHENNAI: Gold had a fall of Rs 400 per sovereign (8 grams) on May 1 (Friday).
The yellow metal is now priced at Rs 1,12,400 per sovereign and Rs 14, 050 per gram, with no change.
On April 30, gold was priced at Rs 1,14,000 per sovereign and Rs 14,250 per gram.
Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on May 1. On April 30, it was priced at Rs 270 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 70,200 per sovereign (Rs 8,775 per gram) on May 1, 2025, to Rs 1,12,400 per sovereign (Rs 14, 050per gram) on April 30, 2026, marking an increase of Rs 42,200 or about 62.45%.
April 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
April 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
April 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,200 | 1 gram - Rs 13,900
April 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,840 | 1 gram - Rs 14,230
April 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,600 | 1 gram - Rs 14,200
April 30, 2026: 1 gram - Rs 270
April 29, 2026: 1 gram - Rs 260
April 28, 2026: 1 gram - Rs 260
April 27, 2026: 1 gram - Rs 270
April 25, 2026: 1 gram - Rs 270