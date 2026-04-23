Chennai: Gold price plunge on April 23; check how much it costs

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,280 per sovereign and Rs 14,160 per gram, with no change.
On April 22, gold was priced at Rs 1,14,000 per sovereign and Rs 14,250 per gram.
Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on April 23. On April 22, it was priced at Rs 275 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,120 per sovereign (Rs 9,015 per gram) on April 23, 2025, to Rs 1,13,280 per sovereign (Rs 14,160 per gram) on April 23, 2026, marking an increase of Rs 41,160 or about 57.07%.
April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
April 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250
April 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,400 | 1 gram - Rs 14,300
April 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360
April 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,680 | 1 gram - Rs 14,210
April 22, 2026: 1 gram - Rs 275
April 21, 2026: 1 gram - Rs 275
April 20, 2026: 1 gram - Rs 280
April 18, 2026: 1 gram - Rs 280
April 17, 2026: 1 gram - Rs 275