Chennai: Gold price plunge on April 23; check how much it costs

CHENNAI: Gold had a fall of Rs 720 per sovereign (8 grams) on April 23.

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,280 per sovereign and Rs 14,160 per gram, with no change.

On April 22, gold was priced at Rs 1,14,000 per sovereign and Rs 14,250 per gram.

Silver prices dropped

Silver prices decreased by Rs 5 to sell for Rs 270 per gram (Rs 2,70,000 per kg) on April 23. On April 22, it was priced at Rs 275 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,120 per sovereign (Rs 9,015 per gram) on April 23, 2025, to Rs 1,13,280 per sovereign (Rs 14,160 per gram) on April 23, 2026, marking an increase of Rs 41,160 or about 57.07%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

April 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

April 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,000 | 1 gram - Rs 14,250

April 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,400 | 1 gram - Rs 14,300

April 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,880 | 1 gram - Rs 14,360

April 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,680 | 1 gram - Rs 14,210

Silver price over the last five days:

April 22, 2026: 1 gram - Rs 275

April 21, 2026: 1 gram - Rs 275

April 20, 2026: 1 gram - Rs 280

April 18, 2026: 1 gram - Rs 280

April 17, 2026: 1 gram - Rs 275

