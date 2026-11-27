CHENNAI: Chennai gold price increased Rs 1,840 per sovereign in a day on November 27, 2026.
After rising by Rs 480 per sovereign in the morning session, gold prices increased by Rs 1,360 per sovereign in Chennai on Friday (November 27) evening.
The yellow metal is now priced at Rs 94,160 per sovereign in the evening and Rs 11,770 per gram , after a rise of Rs 170 per gram.
Silver prices remained unchanged and are being sold at Rs 170 per gram (Rs 1,70,000 per kg) on November 27.
On November 26, silver was priced at Rs 265 per gram
Gold prices in Chennai on Friday (November 27, 2026) are at the same level as those recorded on the corresponding date last year. Gold is priced at Rs 94,160 per sovereign (Rs 11,770 per gram), unchanged from November 27, 2025.
November 26, 2026: 1 sovereign - Rs 92,320 | 1 gram - Rs 11,540
November 25, 2026: 1 sovereign - Rs 91,360 | 1 gram - Rs 11,420
November 24, 2026: 1 sovereign - Rs 93,720 | 1 gram - Rs 11,715
November 23, 2026: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram - Rs 11,600
November 21, 2026: 1 sovereign - Rs 91,720 | 1 gram - Rs 11,465
November 26, 2026: 1 gram - Rs 165
November 25, 2026: 1 gram - Rs 165
November 24, 2026: 1 gram - Rs 175
November 23, 2026: 1 gram - Rs 175
November 21, 2026: 1 gram - Rs 175