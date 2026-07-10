Chennai

Chennai gold price increases by Rs 240 on July 10, 2026; check today's gold rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir
A salesman arranges a necklace at a jewellery shopPTI
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CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 240 per sovereign on Friday ( July 10).

The yellow metal is now priced at Rs 1,06,800 per sovereign and Rs 13,350 per gram , after an increase of Rs 30 per gram.

Earlier on July 10, The price of 22-carat gold rose by Rs 800 per sovereign to Rs 1,06,560 in the evening and Rs 13, 320 per gram , after a rise of Rs 100 per gram.

Silver prices remain unchanged

Silver prices remained unchanged and are being sold at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on July 10.

On July 8, it was sold at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg).

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,160per sovereign (Rs 9020 per gram) on July 9, 2025, to Rs 1,06,800 per sovereign (Rs 13,350 per gram) on July 10, 2026, marking an increase of Rs 34,640 or about 48% .

Gold price (22-carat) over the last five days:

July 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,800 | 1 gram - Rs 13,350

July 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,640 | 1 gram - Rs 13,330

July 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,200 | 1 gram - Rs 13,400

July 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,480 | 1 gram - Rs 13,560

July 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,600 | 1 gram - Rs 13,700

July 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,600 | 1 gram - Rs 13,700

Silver price over the last five days:

July 8, 2026: 1 gram - Rs 245

July 7, 2026: 1 gram - Rs 250

July 6, 2026: 1 gram - Rs 250

July 4, 2026: 1 gram - Rs 260

July 3, 2026: 1 gram - Rs 260

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