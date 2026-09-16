Chennai gold price increases by Rs 200 on September 16, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,520 per sovereign and Rs 14,065 per gram, after an increase of Rs 200 per gram.
Earlier, on September 15, the yellow metal was priced at Rs 1,12,320 per sovereign and Rs 14,040 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 16.
On September 15, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 82,240 per sovereign (Rs 10,280 per gram) on September 16, 2025, to Rs 1,12,520 per sovereign (Rs 14,065 per gram) on September 16, 2026, marking an increase of Rs 30,280 per sovereign or about 36.81% per cent.
September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040
September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125
September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170
September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255
September 15, 2026: 1 gram - Rs 250
September 14, 2026: 1 gram - Rs 250
September 12, 2026: 1 gram - Rs 250
September 11, 2026: 1 gram - Rs 250
September 10, 2026: 1 gram - Rs 255