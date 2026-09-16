Chennai

Chennai gold price increases by Rs 200 on September 16, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city increases by Rs 200 per sovereign on Wednesday (September 16).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,520 per sovereign and Rs 14,065 per gram, after an increase of Rs 200 per gram.

Earlier, on September 15, the yellow metal was priced at Rs 1,12,320 per sovereign and Rs 14,040 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 16.

On September 15, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 82,240 per sovereign (Rs 10,280 per gram) on September 16, 2025, to Rs 1,12,520 per sovereign (Rs 14,065 per gram) on September 16, 2026, marking an increase of Rs 30,280 per sovereign or about 36.81% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170

September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255

Silver price over the last five days:

September 15, 2026: 1 gram - Rs 250

September 14, 2026: 1 gram - Rs 250

September 12, 2026: 1 gram - Rs 250

September 11, 2026: 1 gram - Rs 250

September 10, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai today
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