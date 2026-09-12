Chennai

Chennai gold price increases by Rs 120 on September 12, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city increase by Rs 120 per sovereign on Saturday (September 12).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,360 per sovereign and Rs 14,170 per gram, after a increase of Rs 15 per gram.

Earlier, on September 11 evening, the yellow metal was priced at Rs 1,13,240 per sovereign and Rs 14,155 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 12.

On September 11 evening, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,920 per sovereign (Rs 10,240 per gram) on September 12, 2025, to Rs 1,13,360 per sovereign (Rs 14,170 per gram) on September 12, 2026, marking an increase of Rs 31,440 per sovereign or about 38.3% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255

September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145

September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130

Silver price over the last five days:

September 11, 2026: 1 gram - Rs 250

September 10, 2026: 1 gram - Rs 255

September 9, 2026: 1 gram - Rs 255

September 8, 2026: 1 gram - Rs 255

September 7, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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