Chennai gold price increases by Rs 120 on September 12, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city increase by Rs 120 per sovereign on Saturday (September 12).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,360 per sovereign and Rs 14,170 per gram, after a increase of Rs 15 per gram.
Earlier, on September 11 evening, the yellow metal was priced at Rs 1,13,240 per sovereign and Rs 14,155 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 12.
On September 11 evening, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,920 per sovereign (Rs 10,240 per gram) on September 12, 2025, to Rs 1,13,360 per sovereign (Rs 14,170 per gram) on September 12, 2026, marking an increase of Rs 31,440 per sovereign or about 38.3% per cent.
September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255
September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145
September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,040 | 1 gram - Rs 14,130
September 11, 2026: 1 gram - Rs 250
September 10, 2026: 1 gram - Rs 255
September 9, 2026: 1 gram - Rs 255
September 8, 2026: 1 gram - Rs 255
September 7, 2026: 1 gram - Rs 255