Chennai

Chennai gold price increases by Rs 1,160 on September 18, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 1,160 per sovereign on Friday (September 18).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,240 per sovereign and Rs 14,155 per gram, after an increase of Rs 1,160 per gram.

Earlier, on September 17, the yellow metal was priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram.

Silver price increases

Meanwhile, silver prices has increased at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 18.

On September 17, silver was priced at Rs 250 per gram

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,760 per sovereign (Rs 10,220 per gram) on September 18, 2025, to Rs 1,13,240 per sovereign (Rs 14,155 per gram) on September 18, 2026, marking an increase of Rs 31,480 per sovereign or about 38.50% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065

September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170

Silver price over the last five days:

September 17, 2026: 1 gram - Rs 250

September 16, 2026: 1 gram - Rs 250

September 15, 2026: 1 gram - Rs 250

September 14, 2026: 1 gram - Rs 250

September 12, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai today
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