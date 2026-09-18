Chennai gold price increases by Rs 1,160 on September 18, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,240 per sovereign and Rs 14,155 per gram, after an increase of Rs 1,160 per gram.
Earlier, on September 17, the yellow metal was priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram.
Meanwhile, silver prices has increased at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 18.
On September 17, silver was priced at Rs 250 per gram
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,760 per sovereign (Rs 10,220 per gram) on September 18, 2025, to Rs 1,13,240 per sovereign (Rs 14,155 per gram) on September 18, 2026, marking an increase of Rs 31,480 per sovereign or about 38.50% per cent.
September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065
September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040
September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125
September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170
September 17, 2026: 1 gram - Rs 250
September 16, 2026: 1 gram - Rs 250
September 15, 2026: 1 gram - Rs 250
September 14, 2026: 1 gram - Rs 250
September 12, 2026: 1 gram - Rs 250