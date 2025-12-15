Chennai gold price inches closer to Rs 1 lakh on December 15; check rate here
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold prices in the city surged by Rs 720 on December 15, pushing the yellow metal to Rs 99,680 per sovereign (8 grams) and Rs 12,460 per gram, a Rs 90 rise from the previous day (Dec 13). This is now the highest price recorded this year.
A day earlier, on December 13, the 22-carat metal cost Rs 98,960 per sovereign and Rs 12,370 per gram.
The current gold rally comes after the US Federal Reserve delivered a much-anticipated rate cut and signalled further easing next year, weakening the dollar, and boosting global safe-haven demand while a record-low rupee supported domestic prices.
Earlier, the metal had touched its previous yearly high of Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17.
From January 1, when gold stood at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has now climbed to Rs 99,680 per sovereign, an increase of Rs 42,480 or 74.2%.
Meanwhile, silver increased by Rs 3 to Rs 213 per gram (Rs 2,13,000 per kg). On December 13, silver was priced at Rs 210 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 13, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 12, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 11, 2025: 1 sovereign- Rs 96,400 | 1 gram - Rs 12,050
December 10, 2025: 1 sovereign- Rs 96,240 | 1 gram - Rs 12,030
December 9, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
Silver price over the last five days:
December 13, 2025: 1 gram- Rs 210
December 12, 2025: 1 gram- Rs 216
December 11, 2025: 1 gram- Rs 209
December 10, 2025: 1 gram- Rs 207
December 9, 2025: 1 gram- Rs 199