Chennai gold price gets costlier by Rs 720 on Dec 1, 2025; check how much it costs today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold price in Chennai increased by Rs 720 per sovereign on Monday (December 1), continuing the ongoing trend of price fluctuations. With this, the price of 22-carat gold stands at Rs 96,560 per sovereign (8 grams) and Rs 12,070 per gram, up by Rs 90.
On November 29 (Saturday), gold had increased by Rs 140 to sell for Rs 95,840 per sovereign and Rs 11,980 per gram.
The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the US shutdown and global trade tensions.
For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 96,560/sovereign (Rs 12,070/gram) today, December 1, marking an increase of Rs 39,360 (approximately 68.8%).
Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price increased by Rs 4 on December 1, reaching Rs 196 per gram (Rs 1,96,000/kg). On Saturday (November 29), silver cost Rs 192 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 29, 2025: 1 sovereign- Rs 95,840 | 1 gram-Rs 11,980
November 28, 2025: 1 sovereign- Rs 94,720 | 1 gram-Rs 11,840
November 27, 2025: 1 sovereign- Rs 94,160 | 1 gram-Rs 11,770
November 26, 2025: 1 sovereign- Rs 94,400 | 1 gram-Rs 11,800
November 25, 2025: 1 sovereign- Rs 93,760 | 1 gram-Rs 11,520
Silver price over the last five days:
November 29, 2025: 1 gram - Rs 192
November 28, 2025: 1 gram - Rs 183
November 27, 2025: 1 gram - Rs 180
November 26, 2025: 1 gram - Rs 176
November 25, 2025: 1 gram - Rs 174