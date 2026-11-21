CHENNAI: The price of gold in the city dropped sharply by Rs 360 per sovereign on Saturday (November 21), extending its declining trend after witnessing a steep fall over the past few days.
The yellow metal is now priced at Rs 91,720 per sovereign and Rs 11,465 per gram, after a drop of Rs 45 per gram. Earlier, on November 20, gold was priced at Rs 92,080 per sovereign and Rs 11,510 per gram, following a decline of Rs 470 per gram.
At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.
Over the past 13 days, gold prices have witnessed a sharp decline, with the rate of one gram dropping from Rs 13,385 on November 5 to Rs 11,465 on November 21. This marks a reduction of Rs 1,920 per gram or Rs 15,360 per sovereign during the period.
Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 42,680 per sovereign or Rs 5,335 per gram, marking a decline of around 31.8%.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 175 per gram (Rs 1,75,000 per kg) on November 21.
On November 20, silver was also priced at Rs 175 per gram, after declining by Rs 5 per gram for the third consecutive day.
The white metal has also witnessed a sustained decline since early November. After touching Rs 210 per gram on November 4, silver prices fell to Rs 175 per gram on November 21, recording a decline of Rs 35 per gram (Rs 35,000 per kg) over 17 days.
Gold prices have nearly returned to their year-ago levels following the recent decline. From Rs 91,680 per sovereign (Rs 11,460 per gram) on November 21, 2025, the rate has edged up to Rs 91,720 per sovereign (Rs 11,465 per gram) on November 21, 2026.
The year-on-year difference now stands at just Rs 40 per sovereign, or around 0.044%.
November 20, 2026: 1 sovereign - Rs 92,080 | 1 gram - Rs 11,510
November 19, 2026: 1 sovereign - Rs 95,840 | 1 gram - Rs 11,980
November 18, 2026: 1 sovereign - Rs 97,720 | 1 gram - Rs 12,215
November 17, 2026: 1 sovereign - Rs 99,760 | 1 gram - Rs 12,470
November 16, 2026: 1 sovereign - Rs 1,00,320 | 1 gram - Rs 12,540
November 20, 2026: 1 gram - Rs 175
November 19, 2026: 1 gram - Rs 180
November 18, 2026: 1 gram - Rs 185
November 17, 2026: 1 gram - Rs 190
November 16, 2026: 1 gram - Rs 190