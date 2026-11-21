The yellow metal is now priced at Rs 91,720 per sovereign and Rs 11,465 per gram, after a drop of Rs 45 per gram. Earlier, on November 20, gold was priced at Rs 92,080 per sovereign and Rs 11,510 per gram, following a decline of Rs 470 per gram.

At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.

Over the past 13 days, gold prices have witnessed a sharp decline, with the rate of one gram dropping from Rs 13,385 on November 5 to Rs 11,465 on November 21. This marks a reduction of Rs 1,920 per gram or Rs 15,360 per sovereign during the period.

Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 42,680 per sovereign or Rs 5,335 per gram, marking a decline of around 31.8%.