Chennai

Chennai gold price falls by Rs 800 on October 3, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 800 per sovereign on Saturday (October 3).

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,400 per sovereign and Rs 13,675 per gram, after a decrease of Rs 100 per gram.

Earlier, on October 2, the yellow metal was priced at Rs 1,10,200 per sovereign and Rs 13,775 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 3.

On October 2, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 86,720 per sovereign (Rs 10,840 per gram) on October 3, 2025, to Rs 1,09,400 per sovereign (Rs 13,675 per gram) on October 3, 2026, marking an increase of Rs 22,680 per sovereign or about 26.15 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775

October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680

September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640

September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665

Silver price over the last five days:

October 2, 2026: 1 gram - Rs 245

October 1, 2026: 1 gram - Rs 240

September 30, 2026: 1 gram - Rs 245

September 29, 2026: 1 gram - Rs 240

September 28, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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