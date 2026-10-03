Chennai gold price falls by Rs 800 on October 3, 2026; check today's gold, silver rates

The yellow metal is now priced at Rs 1,09,400 per sovereign and Rs 13,675 per gram, after a decrease of Rs 100 per gram.
Earlier, on October 2, the yellow metal was priced at Rs 1,10,200 per sovereign and Rs 13,775 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 3.
On October 2, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 86,720 per sovereign (Rs 10,840 per gram) on October 3, 2025, to Rs 1,09,400 per sovereign (Rs 13,675 per gram) on October 3, 2026, marking an increase of Rs 22,680 per sovereign or about 26.15 per cent.
October 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,200 | 1 gram - 13,775
October 1, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,440 | 1 gram - 13,680
September 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
September 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,120 | 1 gram - Rs 13,640
September 28, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,320 | 1 gram - Rs 13,665
October 2, 2026: 1 gram - Rs 245
October 1, 2026: 1 gram - Rs 240
September 30, 2026: 1 gram - Rs 245
September 29, 2026: 1 gram - Rs 240
September 28, 2026: 1 gram - Rs 245