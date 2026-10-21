Chennai gold price falls by Rs 800 on October 21, 2026; check today's gold, silver rates

The yellow metal is now priced at Rs 1,07,120 per sovereign and Rs 13,390 per gram, after a decrease of Rs 100 per gram.
Earlier, on October 20, the yellow metal was priced at Rs 1,07,920 per sovereign and Rs 13,490 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 10, to sell at Rs 230 per gram (Rs 2,30,000 per kg) on October 21.
On October 20, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 97,440 per sovereign (Rs 12,180 per gram) on October 21, 2025, to Rs 1,07,120 per sovereign (Rs 13,390 per gram) on October 21, 2026, marking an increase of Rs 9,680 per sovereign or about 9.93% per cent.
October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490
October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570
October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535
October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 20, 2026: 1 gram - Rs 240
October 19, 2026: 1 gram - Rs 240
October 17, 2026: 1 gram - Rs 240
October 16, 2026: 1 gram - Rs 240
October 15, 2026: 1 gram - Rs 240