Chennai

Chennai gold price falls by Rs 800 on October 21, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 800 per sovereign on Wednesday (October 21).

The yellow metal is now priced at Rs 1,07,120 per sovereign and Rs 13,390 per gram, after a decrease of Rs 100 per gram.

Earlier, on October 20, the yellow metal was priced at Rs 1,07,920 per sovereign and Rs 13,490 per gram.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 10, to sell at Rs 230 per gram (Rs 2,30,000 per kg) on October 21.

On October 20, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 97,440 per sovereign (Rs 12,180 per gram) on October 21, 2025, to Rs 1,07,120 per sovereign (Rs 13,390 per gram) on October 21, 2026, marking an increase of Rs 9,680 per sovereign or about 9.93% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,920 | 1 gram - Rs 13,490

October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570

October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535

October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

Silver price over the last five days:

October 20, 2026: 1 gram - Rs 240

October 19, 2026: 1 gram - Rs 240

October 17, 2026: 1 gram - Rs 240

October 16, 2026: 1 gram - Rs 240

October 15, 2026: 1 gram - Rs 240

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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