Chennai gold price falls by Rs 80 on September 26, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram, after a decrease of Rs 10 per gram.
Earlier, on September 25, the yellow metal was priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 26.
On September 25, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 84,400 per sovereign (Rs 10,550 per gram) on September 26, 2025, to Rs 1,12,000 per sovereign (Rs 14,000 per gram) on September 26, 2026, marking an increase of Rs 27,600 per sovereign or about 32.70 per cent.
September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000
September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135
September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185
September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 25, 2026: 1 gram - Rs 250
September 24, 2026: 1 gram - Rs 250
September 23, 2026: 1 gram - Rs 255
September 22, 2026: 1 gram - Rs 255
September 21, 2026: 1 gram - Rs 260