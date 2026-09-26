Chennai

Chennai gold price falls by Rs 80 on September 26, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 80 per sovereign on Saturday (September 26).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,000 per sovereign and Rs 14,000 per gram, after a decrease of Rs 10 per gram.

Earlier, on September 25, the yellow metal was priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 26.

On September 25, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 84,400 per sovereign (Rs 10,550 per gram) on September 26, 2025, to Rs 1,12,000 per sovereign (Rs 14,000 per gram) on September 26, 2026, marking an increase of Rs 27,600 per sovereign or about 32.70 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,000 | 1 gram - Rs 14,000

September 23, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,080 | 1 gram - Rs 14,135

September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185

September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

Silver price over the last five days:

September 25, 2026: 1 gram - Rs 250

September 24, 2026: 1 gram - Rs 250

September 23, 2026: 1 gram - Rs 255

September 22, 2026: 1 gram - Rs 255

September 21, 2026: 1 gram - Rs 260

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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