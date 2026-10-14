Chennai

Chennai gold price falls by Rs 760 on October 14, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 760 per sovereign on Wednesday (October 14).

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,720 per sovereign and Rs 13,590 per gram, after a decrease of Rs 95 per gram.

Earlier, on October 13 the yellow metal was priced at Rs 1,09,480 per sovereign and Rs 13,685 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 14.

On October 13, silver was priced at Rs 245 per gram

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 94,600 per sovereign (Rs 11,825 per gram) on October 14, 2025, to Rs 1,08,720 per sovereign (Rs 13,590 per gram) on October 14, 2026, marking an increase of Rs 14,120 per sovereign or about 14.92 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685

October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720

October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880

October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815

October 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710

Silver price over the last five days:

October 13, 2026: 1 gram - Rs 245

October 12, 2026: 1 gram - Rs 245

October 10, 2026: 1 gram - Rs 245

October 9, 2026: 1 gram - Rs 245

October 8, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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