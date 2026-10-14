Chennai gold price falls by Rs 760 on October 14, 2026; check today's gold, silver rates

CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 760 per sovereign on Wednesday (October 14).
The yellow metal is now priced at Rs 1,08,720 per sovereign and Rs 13,590 per gram, after a decrease of Rs 95 per gram.
Earlier, on October 13 the yellow metal was priced at Rs 1,09,480 per sovereign and Rs 13,685 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on October 14.
On October 13, silver was priced at Rs 245 per gram
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 94,600 per sovereign (Rs 11,825 per gram) on October 14, 2025, to Rs 1,08,720 per sovereign (Rs 13,590 per gram) on October 14, 2026, marking an increase of Rs 14,120 per sovereign or about 14.92 per cent.
October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685
October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720
October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880
October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815
October 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,680 | 1 gram - Rs 13,710
October 13, 2026: 1 gram - Rs 245
October 12, 2026: 1 gram - Rs 245
October 10, 2026: 1 gram - Rs 245
October 9, 2026: 1 gram - Rs 245
October 8, 2026: 1 gram - Rs 245