Chennai

Chennai gold price falls by Rs 680 on September 22, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 680 per sovereign on Tuesday (September 22).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,480 per sovereign and Rs 14,185 per gram, after a decrease of Rs 85 per gram.

Earlier, on September 21, the yellow metal was priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram.

Silver prices decreases

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 22.

On September 21, silver was priced at Rs 260 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 83,440 per sovereign (Rs 10,430 per gram) on September 22, 2025, to Rs 1,13,480 per sovereign (Rs 14,185 per gram) on September 22, 2026, marking an increase of Rs 30,040 per sovereign or about 36.01 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285

September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065

Silver price over the last five days:

September 20, 2026: 1 gram - Rs 260

September 19, 2026: 1 gram - Rs 260

September 18, 2026: 1 gram - Rs 255

September 17, 2026: 1 gram - Rs 250

September 16, 2026: 1 gram - Rs 250

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Silver price in Chennai
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