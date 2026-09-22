Chennai gold price falls by Rs 680 on September 22, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 680 per sovereign on Tuesday (September 22).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,480 per sovereign and Rs 14,185 per gram, after a decrease of Rs 85 per gram.
Earlier, on September 21, the yellow metal was priced at Rs 1,14,160 per sovereign and Rs 14,270 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 22.
On September 21, silver was priced at Rs 260 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 83,440 per sovereign (Rs 10,430 per gram) on September 22, 2025, to Rs 1,13,480 per sovereign (Rs 14,185 per gram) on September 22, 2026, marking an increase of Rs 30,040 per sovereign or about 36.01 per cent.
September 20, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285
September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065
September 20, 2026: 1 gram - Rs 260
September 19, 2026: 1 gram - Rs 260
September 18, 2026: 1 gram - Rs 255
September 17, 2026: 1 gram - Rs 250
September 16, 2026: 1 gram - Rs 250