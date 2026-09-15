Chennai

Chennai gold price falls by Rs 680 on September 15, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 680 per sovereign on Tuesday (September 15).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,320 per sovereign and Rs 14,040 per gram, after a decrease of Rs 85 per gram.

Earlier, on September 14, the yellow metal was priced at Rs 1,13,000 per sovereign and Rs 14,125 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 15.

On September 14, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,680 per sovereign (Rs 10,210 per gram) on September 15, 2025, to Rs 1,12,320 per sovereign (Rs 14,040 per gram) on September 15, 2026, marking an increase of Rs 30,640 per sovereign or about 37.51% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170

September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255

September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145

Silver price over the last five days:

September 14, 2026: 1 gram - Rs 250

September 12, 2026: 1 gram - Rs 250

September 11, 2026: 1 gram - Rs 250

September 10, 2026: 1 gram - Rs 255

September 9, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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