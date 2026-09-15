Chennai gold price falls by Rs 680 on September 15, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 680 per sovereign on Tuesday (September 15).
The yellow metal is now priced at Rs 1,12,320 per sovereign and Rs 14,040 per gram, after a decrease of Rs 85 per gram.
Earlier, on September 14, the yellow metal was priced at Rs 1,13,000 per sovereign and Rs 14,125 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 15.
On September 14, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,680 per sovereign (Rs 10,210 per gram) on September 15, 2025, to Rs 1,12,320 per sovereign (Rs 14,040 per gram) on September 15, 2026, marking an increase of Rs 30,640 per sovereign or about 37.51% per cent.
September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125
September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170
September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255
September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145
September 14, 2026: 1 gram - Rs 250
September 12, 2026: 1 gram - Rs 250
September 11, 2026: 1 gram - Rs 250
September 10, 2026: 1 gram - Rs 255
September 9, 2026: 1 gram - Rs 255