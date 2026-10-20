Chennai gold price falls by Rs 640 on October 20, 2026; check today's gold, silver rates

The yellow metal is now priced at Rs 1,07,920 per sovereign and Rs 13,490 per gram, a decrease of Rs 80 per gram.
Earlier, on October 19, the yellow metal was priced at Rs 1,08,560 per sovereign and Rs 13,570 per gram.
Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 20.
On October 19, silver was priced at Rs 240 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 95,360 per sovereign (Rs 11,920 per gram) on October 20, 2025, to Rs 1,07,920 per sovereign (Rs 13,490 per gram) on October 20, 2026, marking an increase of Rs 12,560 per sovereign or about 13.17%.
October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570
October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535
October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515
October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590
October 19, 2026: 1 gram - Rs 240
October 17, 2026: 1 gram - Rs 240
October 16, 2026: 1 gram - Rs 240
October 15, 2026: 1 gram - Rs 240
October 14, 2026: 1 gram - Rs 245