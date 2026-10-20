Chennai

Chennai gold price falls by Rs 640 on October 20, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 640 per sovereign on Tuesday (October 20).

The yellow metal is now priced at Rs 1,07,920 per sovereign and Rs 13,490 per gram, a decrease of Rs 80 per gram.

Earlier, on October 19, the yellow metal was priced at Rs 1,08,560 per sovereign and Rs 13,570 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged and continue to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 20.

On October 19, silver was priced at Rs 240 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 95,360 per sovereign (Rs 11,920 per gram) on October 20, 2025, to Rs 1,07,920 per sovereign (Rs 13,490 per gram) on October 20, 2026, marking an increase of Rs 12,560 per sovereign or about 13.17%.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,560 | 1 gram - Rs 13,570

October 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,280 | 1 gram - Rs 13,535

October 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,120 | 1 gram - Rs 13,515

October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590

Silver price over the last five days:

October 19, 2026: 1 gram - Rs 240

October 17, 2026: 1 gram - Rs 240

October 16, 2026: 1 gram - Rs 240

October 15, 2026: 1 gram - Rs 240

October 14, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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