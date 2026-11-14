Chennai

Chennai gold price falls by Rs 640 on November 14, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 640 per sovereign on Saturday (November 14).

The yellow metal is now priced at Rs 1,00,920 per sovereign and Rs 12,615 per gram, after a decrease of Rs 80 per gram.

Earlier, on November 13, the yellow metal was priced at Rs 1,01,560 per sovereign and Rs 12,695 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 195 per gram (Rs 1,95,000 per kg) on November 14.

On November 13, silver was also priced at Rs 195 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains higher compared to last year. Prices have increased from Rs 94,720 per sovereign (Rs 11,840 per gram) on November 14, 2025, to Rs 1,00,920 per sovereign (Rs 12,615 per gram) on November 14, 2026, marking an increase of Rs 6,200 per sovereign or about 6.54 per cent.

November 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,560 | 1 gram - Rs 12,695

November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815

November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015

November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210

November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

Silver price over the last five days:

Silver price over the last five days:

November 13, 2026: 1 gram - Rs 195

November 12, 2026: 1 gram - Rs 200

November 11, 2026: 1 gram - Rs 200

November 10, 2026: 1 gram - Rs 205

November 9, 2026: 1 gram - Rs 205

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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