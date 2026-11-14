Chennai gold price falls by Rs 640 on November 14, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 640 per sovereign on Saturday (November 14).
The yellow metal is now priced at Rs 1,00,920 per sovereign and Rs 12,615 per gram, after a decrease of Rs 80 per gram.
Earlier, on November 13, the yellow metal was priced at Rs 1,01,560 per sovereign and Rs 12,695 per gram.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 195 per gram (Rs 1,95,000 per kg) on November 14.
On November 13, silver was also priced at Rs 195 per gram.
Gold rate today vs gold rate on this day, last year
Gold remains higher compared to last year. Prices have increased from Rs 94,720 per sovereign (Rs 11,840 per gram) on November 14, 2025, to Rs 1,00,920 per sovereign (Rs 12,615 per gram) on November 14, 2026, marking an increase of Rs 6,200 per sovereign or about 6.54 per cent.
November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815
November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015
November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210
November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
Silver price over the last five days:
November 13, 2026: 1 gram - Rs 195
November 12, 2026: 1 gram - Rs 200
November 11, 2026: 1 gram - Rs 200
November 10, 2026: 1 gram - Rs 205
November 9, 2026: 1 gram - Rs 205