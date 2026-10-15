Chennai

Chennai gold price falls by Rs 600 on October 15, 2026; check today's gold, silver rates

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: Gold prices in the city fell by Rs 600 per sovereign on Thursday (October 15).

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram, after a decrease of Rs 75 per gram.

Earlier, on October 14 the yellow metal was priced at Rs 1,08,720 per sovereign and Rs 13,590 per gram.

Silver prices dropped

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 15.

On October 14, silver was priced at Rs 245 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 94,880 per sovereign (Rs 11,860 per gram) on October 15, 2025, to Rs 1,08,120 per sovereign (Rs 13,515 per gram) on October 15, 2026, marking an increase of Rs 13,240 per sovereign or about 13.95 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590

October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685

October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720

October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880

October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815

Silver price over the last five days:

October 14, 2026: 1 gram - Rs 245

October 13, 2026: 1 gram - Rs 245

October 12, 2026: 1 gram - Rs 245

October 10, 2026: 1 gram - Rs 245

October 9, 2026: 1 gram - Rs 245

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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