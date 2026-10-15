Chennai gold price falls by Rs 600 on October 15, 2026; check today's gold, silver rates

The yellow metal is now priced at Rs 1,08,120 per sovereign and Rs 13,515 per gram, after a decrease of Rs 75 per gram.
Earlier, on October 14 the yellow metal was priced at Rs 1,08,720 per sovereign and Rs 13,590 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5, to sell at Rs 240 per gram (Rs 2,40,000 per kg) on October 15.
On October 14, silver was priced at Rs 245 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 94,880 per sovereign (Rs 11,860 per gram) on October 15, 2025, to Rs 1,08,120 per sovereign (Rs 13,515 per gram) on October 15, 2026, marking an increase of Rs 13,240 per sovereign or about 13.95 per cent.
October 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,720 | 1 gram - Rs 13,590
October 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,480 | 1 gram - Rs 13,685
October 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,760 | 1 gram - Rs 13,720
October 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,11,040 | 1 gram - Rs 13,880
October 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,10,520 | 1 gram - Rs 13,815
October 14, 2026: 1 gram - Rs 245
October 13, 2026: 1 gram - Rs 245
October 12, 2026: 1 gram - Rs 245
October 10, 2026: 1 gram - Rs 245
October 9, 2026: 1 gram - Rs 245