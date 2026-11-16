Chennai

Chennai gold price falls by Rs 600 on November 16, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative ImagePTI
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 600 per sovereign on Monday (November 16).

The yellow metal is now priced at Rs 1,00,320 per sovereign and Rs 12,540 per gram, after a decrease of Rs 75 per gram.

Earlier, on November 14, the yellow metal was priced at Rs 1,00,920 per sovereign and Rs 12,615 per gram.

Silver prices decrease

Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5 to sell at Rs 190 per gram (Rs 1,90,000 per kg) on November 16.

On November 14, silver was priced at Rs 195 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,400 per sovereign (Rs 11,550 per gram) on November 16, 2025, to Rs 1,00,320 per sovereign (Rs 12,540 per gram) on November 16, 2026, marking an increase of Rs 7,920 per sovereign or about 8.57 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,00,920 | 1 gram - Rs 12,615

November 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,560 | 1 gram - Rs 12,695

November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815

November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015

November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210

Silver price over the last five days:

November 14, 2026: 1 gram - Rs 195

November 13, 2026: 1 gram - Rs 195

November 12, 2026: 1 gram - Rs 200

November 11, 2026: 1 gram - Rs 200

November 10, 2026: 1 gram - Rs 205

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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