Chennai gold price falls by Rs 600 on November 16, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 600 per sovereign on Monday (November 16).
The yellow metal is now priced at Rs 1,00,320 per sovereign and Rs 12,540 per gram, after a decrease of Rs 75 per gram.
Earlier, on November 14, the yellow metal was priced at Rs 1,00,920 per sovereign and Rs 12,615 per gram.
Meanwhile, silver prices decreased by Rs 5 to sell at Rs 190 per gram (Rs 1,90,000 per kg) on November 16.
On November 14, silver was priced at Rs 195 per gram.
Gold remains higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,400 per sovereign (Rs 11,550 per gram) on November 16, 2025, to Rs 1,00,320 per sovereign (Rs 12,540 per gram) on November 16, 2026, marking an increase of Rs 7,920 per sovereign or about 8.57 per cent.
November 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,00,920 | 1 gram - Rs 12,615
November 13, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,560 | 1 gram - Rs 12,695
November 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,520 | 1 gram - Rs 12,815
November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015
November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210
November 14, 2026: 1 gram - Rs 195
November 13, 2026: 1 gram - Rs 195
November 12, 2026: 1 gram - Rs 200
November 11, 2026: 1 gram - Rs 200
November 10, 2026: 1 gram - Rs 205