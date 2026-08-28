Chennai gold price falls by Rs 600 on August 28, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 600 per sovereign on Friday (August 28).
The yellow metal is now priced at Rs 1,17,200 per sovereign and Rs 14,650 per gram, after a decrease of Rs 75 per gram.
Earlier on August 27 evening, the price of 22-carat gold stood at Rs 1,17,800 per sovereign and Rs 14,725 per gram.
Meanwhile, silver prices also decresaed by Rs 5, to sell for Rs 260 per gram (Rs 2,60,000 per kg) on August 28.
On August 27, silver was sold at Rs 265 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,240 per sovereign (Rs 9,405 per gram) on August 28, 2025, to Rs 1,17,200 per sovereign (Rs 14,650 per gram) on August 28, 2026, marking an increase of Rs 41,960 per sovereign or about 55.76 per cent .
August 27, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,17,800 | 1 gram - Rs 14,725
August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010
August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030
August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950
August 27, 2026: 1 gram - Rs 265
August 26, 2026: 1 gram - Rs 265
August 25, 2026: 1 gram - Rs 265
August 24, 2026: 1 gram - Rs 275
August 22, 2026: 1 gram - Rs 270