Chennai gold price falls by Rs 560 on August 27, 2026; check today's gold, silver rate

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable, and continue to sell for for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 27.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,120 per sovereign (Rs 9,390 per gram) on August 27, 2025, to Rs 1,19,520 per sovereign (Rs 14,940 per gram) on August 27, 2026, marking an increase of Rs 45,400 per sovereign or about 59.10 per cent .