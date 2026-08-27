Chennai

Chennai gold price falls by Rs 560 on August 27, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Gold jewellery
Representative ImagePTI
Updated on

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 560 per sovereign on Thursday (August 27).

The yellow metal is now priced at Rs 1,19,520 per sovereign and Rs 14,940 per gram, after a decrease of Rs 70 per gram.

Earlier on August 26, the price of 22-carat gold stood at Rs Rs 1,20,080 per sovereign and Rs 15,010 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also remain stable, and continue to sell for for Rs 265 per gram (Rs 2,65,000 per kg) on August 27.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 75,120 per sovereign (Rs 9,390 per gram) on August 27, 2025, to Rs 1,19,520 per sovereign (Rs 14,940 per gram) on August 27, 2026, marking an increase of Rs 45,400 per sovereign or about 59.10 per cent .

Gold price (22-carat) over the last five days:

August 26, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010

August 25, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,080 | 1 gram - Rs 15,010

August 24, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,20,240 | 1 gram - Rs 15,030

August 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,19,600 | 1 gram - Rs 14,950

Silver price over the last five days:

August 26, 2026: 1 gram - Rs 265

August 25, 2026: 1 gram - Rs 265

August 24, 2026: 1 gram - Rs 275

August 22, 2026: 1 gram - Rs 270

August 21, 2026: 1 gram - Rs 270

Gold and Silver price in Chennai
silver price
Gold and silver price
gold price
X

DT Next
www.dtnext.in