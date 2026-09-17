Chennai gold price falls by Rs 440 on September 17, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram, after a decrease of Rs 55 per gram.
Earlier, on September 16, the yellow metal was priced at Rs 1,12,520 per sovereign and Rs 14,065 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 17.
On September 16, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 82,160 per sovereign (Rs 10,270 per gram) on September 17, 2025, to Rs 1,12,080 per sovereign (Rs 14,010 per gram) on September 17, 2026, marking an increase of Rs 29,920 per sovereign or about 36.41% per cent.
September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065
September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040
September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125
September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170
September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 16, 2026: 1 gram - Rs 250
September 15, 2026: 1 gram - Rs 250
September 14, 2026: 1 gram - Rs 250
September 12, 2026: 1 gram - Rs 250
September 11, 2026: 1 gram - Rs 250