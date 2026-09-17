Chennai

Chennai gold price falls by Rs 440 on September 17, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 440 per sovereign on Thursday (September 17).

The yellow metal is now priced at Rs 1,12,080 per sovereign and Rs 14,010 per gram, after a decrease of Rs 55 per gram.

Earlier, on September 16, the yellow metal was priced at Rs 1,12,520 per sovereign and Rs 14,065 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 17.

On September 16, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 82,160 per sovereign (Rs 10,270 per gram) on September 17, 2025, to Rs 1,12,080 per sovereign (Rs 14,010 per gram) on September 17, 2026, marking an increase of Rs 29,920 per sovereign or about 36.41% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 16, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,520 | 1 gram - Rs 14,065

September 15, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,320 | 1 gram - Rs 14,040

September 14, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,000 | 1 gram - Rs 14,125

September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170

September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

Silver price over the last five days:

September 16, 2026: 1 gram - Rs 250

September 15, 2026: 1 gram - Rs 250

September 14, 2026: 1 gram - Rs 250

September 12, 2026: 1 gram - Rs 250

September 11, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold and Silver price in Chennai
gold price in Chennai
Silver price in Chennai
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