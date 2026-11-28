CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 400 per sovereign on Saturday (November 28).
The yellow metal is now priced at Rs 93,760 per sovereign and Rs 11,720 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.
Earlier, on November 27, gold was priced at Rs 94,160 per sovereign and Rs 11,770 per gram following a sharp increase of Rs 1,840 per sovereign during the day.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 170 per gram (Rs 1,70,000 per kg) on November 28.
On November 27, silver was also priced at Rs 170 per gram.
Gold prices in Chennai have recorded a slight decline compared to the corresponding date last year. From Rs 94,720 per sovereign (Rs 11,840 per gram) on November 28, 2025, the rate has decreased to Rs 93,760 per sovereign (Rs 11,720 per gram) on November 28, 2026.
The year-on-year difference stands at Rs 960 per sovereign or Rs 120 per gram, amounting to a decline of around 1.01%.
November 27, 2026: 1 sovereign - Rs 94,160 | 1 gram - Rs 11,770
November 26, 2026: 1 sovereign - Rs 92,320 | 1 gram - Rs 11,540
November 25, 2026: 1 sovereign - Rs 91,360 | 1 gram - Rs 11,420
November 24, 2026: 1 sovereign - Rs 93,720 | 1 gram - Rs 11,715
November 23, 2026: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram - Rs 11,600
November 27, 2026: 1 gram - Rs 170
November 26, 2026: 1 gram - Rs 165
November 25, 2026: 1 gram - Rs 165
November 24, 2026: 1 gram - Rs 175
November 23, 2026: 1 gram - Rs 175