Chennai gold price falls by Rs 400 on September 23, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 400 per sovereign on Wednesday (September 23).
The yellow metal is now priced at Rs 1,13,080 per sovereign and Rs 14,135 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.
Earlier, on September 22, the yellow metal was priced at Rs 1,13,480 per sovereign and Rs 14,185 per gram.
Meanwhile, silver prices remains unchanged, continue to sell at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 23.
On September 22, silver was priced at Rs 255 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,640 per gram) on September 23, 2025, to Rs 1,13,080 per sovereign (Rs 14,135 per gram) on September 23, 2026, marking an increase of Rs 27,960 per sovereign or about 32.84 per cent.
September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185
September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285
September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010
September 22, 2026: 1 gram - Rs 255
September 21, 2026: 1 gram - Rs 260
September 19, 2026: 1 gram - Rs 260
September 18, 2026: 1 gram - Rs 255
September 17, 2026: 1 gram - Rs 250