Chennai

Chennai gold price falls by Rs 400 on September 23, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold jewellery
Representative image of gold jewellery PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city dropped by Rs 400 per sovereign on Wednesday (September 23).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,080 per sovereign and Rs 14,135 per gram, after a decrease of Rs 50 per gram.

Earlier, on September 22, the yellow metal was priced at Rs 1,13,480 per sovereign and Rs 14,185 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remains unchanged, continue to sell at Rs 255 per gram (Rs 2,55,000 per kg) on September 23.

On September 22, silver was priced at Rs 255 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 85,120 per sovereign (Rs 10,640 per gram) on September 23, 2025, to Rs 1,13,080 per sovereign (Rs 14,135 per gram) on September 23, 2026, marking an increase of Rs 27,960 per sovereign or about 32.84 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 22, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,480 | 1 gram - Rs 14,185

September 21, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

September 19, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,280 | 1 gram - Rs 14,285

September 18, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 17, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,12,080 | 1 gram - Rs 14,010

Silver price over the last five days:

September 22, 2026: 1 gram - Rs 255

September 21, 2026: 1 gram - Rs 260

September 19, 2026: 1 gram - Rs 260

September 18, 2026: 1 gram - Rs 255

September 17, 2026: 1 gram - Rs 250

Gold and Silver price in Chennai
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