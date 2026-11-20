CHENNAI: Extending its declining trend, the price of gold in the city plummeted by Rs 3,760 per sovereign on Friday (November 20), as rising US Treasury yields and expectations of the US Federal Reserve maintaining a restrictive monetary policy stance for longer continued to weigh on gold and silver prices. At Rs 92,080 per sovereign, gold is now at its lowest price level of the year.
The yellow metal is now priced at Rs 92,080 per sovereign and Rs 11,510 per gram, after a drop of Rs 470 per gram. Earlier, on November 19, gold was priced at Rs 95,840 per sovereign and Rs 11,980 per gram, after a decline of Rs 235 per gram.
At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year. The price surge this year was driven by record central bank purchases, safe-haven demand amid geopolitical and trade tensions, expectations of falling interest rates, and a weaker US dollar.
Now, over the past 12 days, with gold prices being on a sharp decline, the rate of a single gram has dropped from Rs 13,385 on November 5 to Rs 11,510 on November 20. This marks a reduction of Rs 1,875 per gram or Rs 15,000 per sovereign (8 grams) during the period. Compared to the January 29 peak, gold prices are today, on November 20, lower by Rs 42,320 per sovereign or 5,290 per gram, which is a 31.5% difference.
Meanwhile, silver prices declined by Rs 5 per gram for the third consecutive day to sell at Rs 175 per gram (Rs 1,75,000 per kg) on November 20.
The white metal too has witnessed a sustained decline since early November.
After touching Rs 210 per gram on November 4, silver prices fell to Rs 175 per gram on November 20, recording a decline of Rs 35 per gram (Rs 35,000 per kg) over 16 days.
Gold prices have nearly returned to their year-ago levels following the recent decline. From Rs 92,000 per sovereign (Rs 11,500 per gram) on November 20, 2025, the rate has edged up to Rs 92,080 per sovereign (Rs 11,510 per gram) on November 20, 2026. The year-on-year difference now stands at just Rs 80 per sovereign, or 0.087%.
November 19, 2026: 1 sovereign - Rs 95,840 | 1 gram - Rs 11,980
November 18, 2026: 1 sovereign - Rs 97,720 | 1 gram - Rs 12,215
November 17, 2026: 1 sovereign - Rs 99,760 | 1 gram - Rs 12,470
November 16, 2026: 1 sovereign - Rs 1,00,320 | 1 gram - Rs 12,540
November 14, 2026: 1 sovereign - Rs 1,00,920 | 1 gram - Rs 12,615
November 19, 2026: 1 gram - Rs 180
November 18, 2026: 1 gram - Rs 185
November 17, 2026: 1 gram - Rs 190
November 16, 2026: 1 gram - Rs 190
November 14, 2026: 1 gram - Rs 195