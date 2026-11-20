The yellow metal is now priced at Rs 92,080 per sovereign and Rs 11,510 per gram, after a drop of Rs 470 per gram. Earlier, on November 19, gold was priced at Rs 95,840 per sovereign and Rs 11,980 per gram, after a decline of Rs 235 per gram.

At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year. The price surge this year was driven by record central bank purchases, safe-haven demand amid geopolitical and trade tensions, expectations of falling interest rates, and a weaker US dollar.

Now, over the past 12 days, with gold prices being on a sharp decline, the rate of a single gram has dropped from Rs 13,385 on November 5 to Rs 11,510 on November 20. This marks a reduction of Rs 1,875 per gram or Rs 15,000 per sovereign (8 grams) during the period. Compared to the January 29 peak, gold prices are today, on November 20, lower by Rs 42,320 per sovereign or 5,290 per gram, which is a 31.5% difference.