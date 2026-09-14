Chennai gold price falls by Rs 360 on September 14, 2026; check today's gold, silver rate

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,000 per sovereign and Rs 14,125 per gram, after a decrease of Rs 45 per gram.
Earlier, on September 12, the yellow metal was priced at Rs 1,13,360 per sovereign and Rs 14,170 per gram.
Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 14.
On September 12 evening, silver was priced at Rs 250 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,760 per sovereign (Rs 10,220 per gram) on September 13, 2025, to Rs 1,13,000 per sovereign (Rs 14,125 per gram) on September 14, 2026, marking an increase of Rs 31,240 per sovereign or about 38.20% per cent.
September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170
September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155
September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255
September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145
September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270
September 12, 2026: 1 gram - Rs 250
September 11, 2026: 1 gram - Rs 250
September 10, 2026: 1 gram - Rs 255
September 9, 2026: 1 gram - Rs 255
September 8, 2026: 1 gram - Rs 255