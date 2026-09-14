Chennai

Chennai gold price falls by Rs 360 on September 14, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers.
Jewellery shop, in Srinagar, Jammu and Kashmir.
A salesman arranges a necklace at a jewellery shop.PTI
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CHENNAI: Gold prices in the city drop by Rs 360 per sovereign on Monday (September 14).

The yellow metal is now priced at Rs 1,13,000 per sovereign and Rs 14,125 per gram, after a decrease of Rs 45 per gram.

Earlier, on September 12, the yellow metal was priced at Rs 1,13,360 per sovereign and Rs 14,170 per gram.

Silver price remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain at Rs 250 per gram (Rs 2,50,000 per kg) on September 14.

On September 12 evening, silver was priced at Rs 250 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 81,760 per sovereign (Rs 10,220 per gram) on September 13, 2025, to Rs 1,13,000 per sovereign (Rs 14,125 per gram) on September 14, 2026, marking an increase of Rs 31,240 per sovereign or about 38.20% per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 12, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,360 | 1 gram - Rs 14,170

September 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,240 | 1 gram - Rs 14,155

September 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,040 | 1 gram - Rs 14,255

September 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,13,160 | 1 gram - Rs 14,145

September 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,14,160 | 1 gram - Rs 14,270

Silver price over the last five days:

September 12, 2026: 1 gram - Rs 250

September 11, 2026: 1 gram - Rs 250

September 10, 2026: 1 gram - Rs 255

September 9, 2026: 1 gram - Rs 255

September 8, 2026: 1 gram - Rs 255

Gold price today
Silver price today
Gold and Silver price in Chennai
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